FTX presenta istanza fallimento, il CEO si dimette. Crypto in sofferenza

(Teleborsa) -. La mossa arriva pochi giorni dopo che il rivale più grande Binance ha fatto marcia indietro sui suoi piani per acquisirla, dopo una crisi di liquidità dovuta al ritiro di fondi da parte dei clienti, e tentativi di raccogliere circa 9 miliardi di dollari per far fronte alle sue necessità. Ildalla carica ed è stato sostituito da John J. Ray III, anche se il numero uno uscente rimarrà per assistere nella transizione."Il sollievo immediato del Chapter 11 è appropriato per fornire al gruppo FTX l'opportunità di", ha affermato Ray in una dichiarazione della società pubblicata su Twitter."FTX dispone di risorse preziose che possono essere amministrate in modo efficace solo in un processo organizzato e congiunto - ha proseguito - Voglio garantire a ogni dipendente, cliente, creditore, contraente, azionista, investitore, autorità governativa e altre parti interessate che". Ray ha sottolineato che "le parti interessate dovrebbero capire che gli eventi sono stati in rapido movimento e che il nuovo team è stato coinvolto solo di recente".L'avvio delle procedure di fallimento controllato è un, dopo che i casi Celsius e Terra-Luna avevano già minato la fiducia nei crypto-asset e aumentato le probabilità di una maggiore regolamentazione del settore. Ilha perso il 4% nelle ultime 24 ore e il 20% nell'ultima settimana.mostra un ribasso del 5% nelle ultime 24 ore e del 24% nell'ultima settimana.La situazione è preoccupante anche se si guarda all'di FTX, che comprendevano giganti come Sequoia Capital, BlackRock, Tiger Global Management e SoftBank. All'inizio di quest'anno, FTX