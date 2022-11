Equitalia Giustizia, Corte dei conti: approvata relazione su gestione 2020

(Teleborsa) - La Sezione controllo enti della Corte dei conti ha approvato laspa, partecipata al 100% dal Mef di concerto con il Ministero della Giustizia.Le(i provvedimenti degli uffici giudiziari per il recupero dei crediti da parte della Società) sono salite del 26% rispetto al 2019, con aumento ulteriore del 6% nel 2021.Sale del 2% la(680.050 note, sulle 668.787 del 2019), per un valore di stima di 1.479,72 milioni (1.589,80 nel 2019). Il contenzioso relativo all'area business è pari a 4,66 milioni di euro (con 317 fascicoli aperti), quello del lavoro, invece, ammonta a circa 280mila.Ilin lieve riduzione, è di 12,25 milioni di euro. Le disponibilità liquide scendono di 6,41 milioni di euro (16,75 milioni, sui 23,2 del 2019). Le spese di gestione per ilammontano a 5,58 milioni di euro (5,42 nel 2019), mentre quelle deisono pari a 15,19 milioni (15,20 nel 2019).Il(283.709 nel 2019). Sono in calo sia ilpari a 21.235.562 euro, sia i, che raggiungono quota 20.853.182 euro. Il(13.446.757 euro) è in crescita di 612.307, in linea con l'aumento delle unità (12,7 in media).Lenette 2020 sono scese da 23,161 a 16,752 milioni di euro (-6,408 milioni di euro, di cui 1,341 da attività di investimento e 4,763 relativi alla gestione operativa).