FED, Waller: possibile un ritmo più lento di rialzi, ma non ci stiamo ammorbidendo

(Teleborsa) - "Siamo a un punto in cui possiamo iniziare a pensare forse di andare a un ritmo più lento" per quanto riguarda l'aumento dei tassi di interesse, ma ". Occorre. Fino a quando non abbasseremo l'inflazione, quel punto finale è ancora lontano". Lo ha affermato, membro del consiglio dei governatori della Federal Reserve degli Stati Uniti, a una conferenza di UBS in Australia.Waller ha anche affermato che, ma che non bigerebbe prendere decisioni sul base di un singolo rapporto."Quindi è positivo, finalmente, che abbiamo visto alcune prove dell'inflazione che ha iniziato a scendere, ma non posso sottolineare abbastanza che questo è un set di dati., prima di iniziare davvero a pensare di togliere il piede dai freni qui".La cosa peggiore che la FED possa fare, ha detto Waller, è smettere di aumentare i tassi e rischiare una rinnovata esplosione di inflazione come quella dell'anno scorso, che ha ammesso di aver colto alla sprovvista la banca centrale statunitense. "Quindi- ha detto Waller -."