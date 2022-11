Infertilità e diabete: c'è correlazione ma cura e stile di vita possono risolvere problema

(Teleborsa) -, però è possibile adottare delle misure per minimizzarne le potenziali conseguenze.Le donne che soffrono di diabete presentano, innanzitutto, problemi legati aed è stato dimostrato che il diabete di tipo 1e ritarda l’apparizione della prima mestruazione. Inoltre, le donne diabetiche soffrono di undi circa 2-3 anni rispetto alle donne non diabetiche. Nonostante questo, legodono di unae possono portare a termine una gravidanza senza nessuna complicazione. Non esistono controindicazioni neanche nel caso in cui dovessero ricorrere alla procreazione medicalmente assistita., in quanto questa malattia metabolica può avere un, influenzando le possibilità di concepire. Lo sperma, in pratica, tende a invecchiare prematuramente. "Ciò si verifica a causa dell'elevata concentrazione di specie reattive dell'ossigeno nel sistema riproduttivo, favorendo così lo stress ossidativo nell'ambiente dello sperma, che influenza direttamente il fertilità maschile", spiega la Dottoressa, specialista in Ostetricia, Ginecologia e Medicina della Riproduzione, responsabile del centro"Negli uomini con diabete è stata osservata una diminuzione della fertilità senza che nel seminogramma siano state riscontrate variazioni significative", prosegue la specialista, precisando "naturalmente, si tratta quasi sempre di uomini con diabete poco controllato".Per tenere a bada il diabete, oltre a mantenere, esercitare regolarmente ed evitare il consumo di sostanze tossiche. Questipossono avere un impatto positivo sulla fertilità maschile. "Sebbene il diabete sia un fattore non modificabile, fattori esterni come una dieta scorretta e l'obesità o cattive abitudini come il tabacco, l'eccesso di alcol o l'uso di droghe contribuiscono al fatto che questa malattia non è controllata in modo ottimale sottolnea la Dottoressa Galliano.Per quanto riguarda gli, si valutano ise è già presente una disfunzione erettile e, tramite unoa, si valutano anche la quantità, la motilità e la morfologia dello sperma. Inoltre, in caso di dubbi su possibili alterazioni della struttura del DNA, è necessario anche effettuare, come lo studio delle microdelezioni del cromosoma Y, della frammentazione del DNA spermatico e dello stress ossidativo spermatico.