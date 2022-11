Reply, fatturato 9 mesi sale a 1,36 miliardi di euro

Reply

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, ha chiuso icon unconsolidato di 1.355,7 milioni di euro, in crescita del 26,3% rispetto ai 1.073,4 milioni di euro registrati al 30 settembre 2021. L'consolidato è stato di 218,6 milioni di euro, in crescita del 19,3% rispetto ai 183,2 milioni di euro registrati a settembre 2021. L'è stato di 169,1 milioni di euro (+12,7% rispetto ai 150 milioni di euro del 2021)."Reply nei primi nove mesi del 2022 è stata in grado di raggiungere risultati estremamente positivi, sia in termini di fatturato che di marginalità - ha dichiarato il- In particolare, da inizio anno, accanto ad una robusta crescita organica, abbiamo esteso la nostra presenza internazionale, concentrandoci sui mercati americano, francese e tedesco. La chiusura del terzo trimestre, infine,".Ladel Gruppo al 30 settembre 2022 è positiva per 133,9 milioni di euro. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2022 risultava positiva per 165,7 milioni di euro.