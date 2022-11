Tyson Foods scivola dopo la trimestrale

TSN

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 2,71%.Il gruppo alimentare con sede a Springdale, in Arkansas, ha comunicato i conti del quarto trimestre che sono risultati in chiaro scuro. Nel periodo, la multinazionale statunitense ha riportatoda 1,36 miliardi, pari a 3,71 dollari per azione, a 538 milioni, (1,50 dollari). Su base rettificata l'si è attestato a 1,63 dollari inferiore agli 1,72 dollari stimati dagli analisti. Nei tre mesi isono cresciuti del 7,2% a 13,74 miliardi di dollari, superando in questo caso i 13,49 miliardi attesi dal mercato. Quanto all'per l'esercizio fiscale 2023, Tyson prevede ricavi compresi tra 55 e 57 miliardi di dollari, sopra ai 53,6 miliardi del consensus.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 65,96 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 65,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 66,52.