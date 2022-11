Ucraina, missili russi su Kiev e altre città: blackout in diverse aree del Paese

(Teleborsa) - Almeno una persona è morta in seguito agli attacchi missilistici russi su un edificio residenziale di. In base a quanto riferito dalle autorità dell'Ucraina ilanciati dallasulle principali città ucraine sono stati circa 100. Asono state colpite "infrastrutture energetiche critiche", con interruzione dell'elettricità e del segnale per la telefonia mobile ha fatto sapere su Telegram il governatore, mentre di danni alle "infrastrutture critiche" ha parlato il sindaco di, Ihor Terekhov. Missili russi sono caduti anche a, nella regione di Poltava, e nelle regioni diIl vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino,, ha affermato che la situazione per leè critica. L'operatore del sistema di trasmissione dell'elettricità in Ucraina "è costretto ad avviareper bilanciare il sistema di alimentazione ed evitare incidenti alle apparecchiature". "Attualmente, il 90% della regione dirimane senza elettricità a causa del massiccio bombardamento dell'Ucraina da parte degli invasori russi oggi", ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale di Ternopil,, citato dall'Ukrainska Pravda.Un consigliere del ministro della Difesa,, ha sottolineato che Mosca "continua a terrorizzare i cittadini pacifici... questo non spezzerà mai la nostra volontà, questo ci rende solo più arrabbiati e più determinati a continuare a combattere fino alla nostra vittoria". Il capo dell'amministrazione militare regionale,, ha riportato che "lasta funzionando nella regione di Kiev. Ci sono informazioni sui missili abbattuti". Secondo le prime informazioni, sono stati abbattuti quattro razzi e si sono registrate due esplosioni. Il presidente ucrainoaveva avvertito gli ucraini della possibilità di altri attacchi missilistici russi nella giornata.Immediata la reazione diche hanno condannato l'attacco russo. "La Russia è capace di creare ancora molti danni e sistematicamente continua ad attaccare la popolazione e le infrastrutture civili. Con la mobilitazione le intenzioni della Russia sono emerse chiaramente: la guerra va avanti. Da un lato" Mosca "parla in modo vago di pace, dall'altro la distruzione aumenta, molte sono le città ucraine sotto attacco missilistico", ha dichiarato l'alto rappresentante Ue per la politica estera,, in conferenza stampa al termine del Consiglio Difesa."Gli Stati Uniti condannano fermamente gli ultimi attacchi missilistici della Russia contro l'Ucraina, che sembra abbiano colpito edifici residenziali a Kiev e altri siti in tutto il paese", ha invece scritto in una nota il consigliere la Sicurezza Usa,sottolineando che mentre "i leader si incontrano al G20 la Russia continua a a minacciare vite e distruggere infrastrutture critiche per l'Ucraina. Gli Stati Uniti e i loro alleati continueranno a fornire a Kiev ciò di cui ha bisogno per difendersi, compresi i sistemi di difesa aerea. Resteremo a fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario", ha ribadito Sullivan.