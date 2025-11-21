Ucraina: Putin conferma proposta USA, Trump fissa una scadenza

(Teleborsa) - Il presidente russo Vladimir Putin
ha dichiarato che Mosca ha ricevuto dagli Stati Uniti una proposta di pace
sul conflitto in Ucraina
, ritenendo che il documento possa costituire la base per una possibile soluzione negoziata
. Putin ha però precisato che il testo "non è stato discusso con noi" e che l’Ucraina si è espressa contro il piano. "Siamo pronti a una soluzione pacifica", ha aggiunto, sottolineando che "i dettagli del piano devono essere discussi".
A Washington, il presidente americano Donald Trump
ha dichiarato, in un’intervista al Brian Kilmeade Show su Fox Radio, che il Giorno del Ringraziamento
, in calendario giovedì prossimo, rappresenta "una scadenza appropriata" perché Kiev accetti la proposta sostenuta dagli Stati Uniti. "Ho fissato molte scadenze, ma se le cose funzionano bene si tende a prorogarle. Tuttavia, pensiamo che giovedì sia una scadenza appropriata", ha affermato. In un’intervista a Fox News, Trump ha confermato che la deadline indicata all’Ucraina è proprio giovedì: "Giovedì è il giorno giusto per noi".
Da Kiev, intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto su X di aver parlato con il segretario generale della NATO, Mark Rutte
: "Abbiamo discusso le opzioni diplomatiche disponibili e il piano proposto dalla parte americana. Siamo pronti a lavorare rapidamente e in modo costruttivo per garantirne il successo". Zelensky ha ribadito che "gli ucraini, più di chiunque altro al mondo, vogliono che questa guerra finisca, che le uccisioni cessino e che sia raggiunta una pace dignitosa
".
Il presidente ucraino ha anche riferito della telefonata con il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance
, e con il Segretario dell'Esercito Daniel Driscoll
: "Abbiamo discusso molti dettagli della proposta americana per porre fine alla guerra e stiamo cercando di rendere il percorso futuro davvero efficace". Zelensky ha sottolineato la disponibilità a lavorare con Stati Uniti ed Europa "24 ore su 24, 7 giorni su 7" per rendere il processo di pace praticabile, aggiungendo che Kyiv accoglie "ogni proposta realistica" per porre fine al conflitto.
Zelensky ha però ricordato il "terribile attacco russo a Ternopil
" in cui sono morte 31 persone, tra cui sei bambini, mentre sono ancora in corso le operazioni di soccorso.