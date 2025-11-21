Ucraina: Putin conferma proposta USA, Trump fissa una scadenza

(Teleborsa) - Il presidente russoha dichiarato che Mosca ha ricevuto dagli Stati Uniti unasul conflitto in, ritenendo che il documento possa costituire la. Putin ha però precisato che il testo "non è stato discusso con noi" e che l’Ucraina si è espressa contro il piano. "Siamo pronti a una soluzione pacifica", ha aggiunto, sottolineando che "i dettagli del piano devono essere discussi".A Washington, il presidente americanoha dichiarato, in un’intervista al Brian Kilmeade Show su Fox Radio, che il, in calendario giovedì prossimo, rappresenta "una scadenza appropriata" perché Kiev accetti la proposta sostenuta dagli Stati Uniti. "Ho fissato molte scadenze, ma se le cose funzionano bene si tende a prorogarle. Tuttavia, pensiamo che giovedì sia una scadenza appropriata", ha affermato. In un’intervista a Fox News, Trump ha confermato che la deadline indicata all’Ucraina è proprio giovedì: "Giovedì è il giorno giusto per noi".Da Kiev, intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto su X di aver parlato con il segretario generale della NATO,: "Abbiamo discusso le opzioni diplomatiche disponibili e il piano proposto dalla parte americana. Siamo pronti a lavorare rapidamente e in modo costruttivo per garantirne il successo". Zelensky ha ribadito che "gli ucraini, più di chiunque altro al mondo, vogliono che questa guerra finisca, che le uccisioni cessino e che sia raggiunta una".Il presidente ucraino ha anche riferito della telefonata con il vicepresidente degli Stati Uniti,, e con il Segretario dell'Esercito: "Abbiamo discusso molti dettagli della proposta americana per porre fine alla guerra e stiamo cercando di rendere il percorso futuro davvero efficace". Zelensky ha sottolineato la disponibilità a lavorare con Stati Uniti ed Europa "24 ore su 24, 7 giorni su 7" per rendere il processo di pace praticabile, aggiungendo che Kyiv accoglie "ogni proposta realistica" per porre fine al conflitto.Zelensky ha però ricordato il "terribile attacco russo a" in cui sono morte 31 persone, tra cui sei bambini, mentre sono ancora in corso le operazioni di soccorso.