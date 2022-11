Auto, futuro a rischio: quanti posti di lavoro "minacciati" dall'elettrico?

(Teleborsa) -- che si concluderà domani -sul futuro dell'industria automobilistica europea, alla luce della transizione ecologica e della decisione europea di fermare la produzione di motori endotermici entro il 2035. Un futuro minacciato dall'elettrico con il rischio di perdere circaL'industria dell'automotive rappresentaCiò fa di questo settore uno dei più importanti in Europa e in Italia. In Italia sono circa 250mila i lavoratori coinvolti, di cui 168mila riguardano la filiera della componentistica. Le trasformazioni del settore automotive devono essere accompagnate da interventi di politiche industriali che devono contribuire ad attivare le sinergie di una filiera ramificata, promuovendo dimensioni e cultura di impresa compatibili con le sfide del settore; gestire le crisi industriali già aperte; a prevedere investimenti di sostegno all'offerta per la difesa dell'attuale capacità installata e dell'occupazione, per l'attrazione di nuovi investimenti produttivi e per il sostegno alla ricerca e sviluppo di prodotti che valorizzino le eccellenze italiane di tecnologia e stile. Si rendono, infine, necessari ammortizzatori sociali per accompagnare le transizioni in atto e occorre aumentare i salari per dare risposte immediate al forte disagio economico che i lavoratori stanno affrontando a causa del caro energia e dell'inflazione.che saranno avanzate da IndustriAll Europe, insieme con Fim, Fiom e Uilm all'Unione europea e al Governo italiano.segretario generale di IndustriAll Europe, dice che "l'industria automobilistica sta attraversando una trasformazione senza precedenti.continueranno a essere lasciate alle sole forze del mercato. Abbiamo bisogno di una strategia industriale europea per mantenere e creare buoni posti di lavoro, decarbonizzando al contempo il settore".spiega, segretario generale della Fim. "Le dichiarazioni del commissario europeo Thierry Breton sulla necessità di un fondo specifico europeo di sostegno industriale e occupazionale al settore, devono però tradursi in fatti concreti ma quello che conta, sono le politiche nazionali di accompagnamento e su cui nostro Paese è in ritardo. Quella di oggi è un'occasione di confronto molto elevato che ci permetterà di socializzare le migliori pratiche e di condividere le strategie sull'automotive sul piano europeo"segretario generale della Fiom, aggiunge checon l'obiettivo di unire i lavoratori europei del settore in un'iniziativa comune per il salario, l'occupazione e la giusta transizione. Le grandi trasformazioni che stanno avvenendo nel settore necessitano di scelte strategiche, a livello nazionale ed europeo.. Servono investimenti in ricerca e sviluppo, nuove tecnologie, software e infrastrutture, per una transizione giusta, socialmente e ambientalmente sostenibile"."L'iniziativa di oggi rappresenta un'occasione molto importante per poter continuare a mettere al centro delle nostre priorità il tema della transizione ecologica e digitale, alla luce di un momento molto complesso che tutti stiamo vivendo accentuato dalle conseguenze della guerra. In Italia, con la transizione ecologica, sono a rischio 120mila posti di lavoro e il settore è da sempre centrale per la nostra economia", sottolineasegretario generale della Uilm.