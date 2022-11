Edilizia, Censis: Ecobonus e 110% costati 55 miliardi

(Teleborsa) - Iinvestiti fino a oggi per Super ecobonus hanno attivato un valore della produzione totale pari ad almeno 115 miliardi di euro, coinvolgendo 900.000 unità di lavoro dirette e indirette. Gli interventi realizzati fino a oggi contribuiscono al 40% del risparmio di gas che il Governo intende realizzare attraverso le misure varate per far fronte all'inverno 2022-2023. Sono le stime delrelative al periodo compreso tra agosto 2020 e ottobre 2022, realizzato in collaborazione con Harley&Dikkinson e la Filiera delle costruzioni.Emerge anche che il superbonus fa lievitare, grazie al salto di classe energetica. Sulla base dei dati disponibili si stima che la spesa di 55 miliardi di euro generi un risparmio di 11.700 Gwh/anno, che corrispondono a 1,1 miliardi di metri cubi di gas, pari al 40% del risparmio energetico che il Piano emergenziale di riduzione dei consumi del settore domestico si prefigge di realizzare nell'autunno-inverno 2022-2023 (2,7 miliardi di metri cubi di gas).Per avere ancora un ordine di grandezza dei costi e dei benefici del Superbonus, considerando gli interventi finanziati dagliordinari fino al 2020 insieme a quelli finanziati attraverso il superbonus, si arriverebbe a un risparmio stimabile in circa 2 miliardi di metri cubi di gas, pari a oltre due terzi di tutti i risparmi di gas previsti in Italia dalle ultime misure di riduzione dei consumi per il settore domestico.La riduzione nelle emissioni di co2 dovuta agli interventi con il superbonus è stimabile in, che contribuiscono alla riduzione dell'impronta ecologica del patrimonio edilizio italiano e permettono di conseguire risultatiimportanti nel processo di transizione ecologica del Paese.