Neosperience acquisisce maggioranza Revoo e crea Neosperience Health

Neosperience

(Teleborsa) -, PMI innovativa e operatore di riferimento nell’Intelligenza Artificiale, ha costituito Neosperience Health, una corporate startup focalizzata sul settore digital health nella quale sono confluite le esperienze e i progetti in corso relativi al settore della salute.L’obiettivo principale della nuova società - spiega una nota - è consolidare l’esperienza di Neosperience nel settore healthcare e sviluppare soluzioni verticali in linea con le esigenze e i trend del settore sanitario.In quest’ottica,, Startup innovativa verticale sulla gestione della relazione professionista-cliente in ambito wellness con clienti in ambito fitness, fisioterapico e riabilitativo.L’accordo permetterà a Neosperience Health di assimilare il know-how di prodotto in un settore contiguo e con dinamiche simili a quelle dell’healthcare e permetterà specularmente a Revoo di accelerare il proprio sviluppo tecnologico e commerciale.