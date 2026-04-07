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Eurozona: calo per l'EURO STOXX Health Care
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07 aprile 2026 - 17.00
Il
Comparto sanitario dell'Area Euro
perde l'1,03%, continuando la seduta a 820,92 punti.
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