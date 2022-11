Visionarea Art Space, stagione al via con l'omaggio di Pietromarchi a Roma

(Teleborsa) -inaugura la nuova stagione: in anteprima assoluta dal 24 novembre al 14 gennaio 2023, la mostraa cura dicon opere diIn esposizioneallenate dalle terre del fiume Tevere, per rievocare lain una: da un lato quella strettamente visiva legata ai materiali come lel’e glidall’altro trasformandoin un momento di riflessione per parlare di storia, del cambiamento geologico, delladi creare un equilibrio tra uomo e animale e, infine, osservare l’arte ancora come una dimensione possibileLa- spiega la nota - nasce dallo sguardo dia pochi metri dall’Auditorium della Conciliazione, da Ponte Sant’Angelo a Ponte Vittorio Emanuele II, nel punto in cui si staglia il fiume Tevere, dove al di sotto scorgiamo un habitat composto da numerose creature e una vegetazione lagunare, fangosa e vibrante. Come spesso accade nella pratica dile terre vicine ai luoghi in cui opera sono utilizzate per la produzione dei suoi lavori e, per questa mostra, le tele esposte sono realizzate con le terre del fiume Tevere, suggerendo una sorta di guida verso l’acqua.Collocata presso l’Auditorium Conciliazione, VISIONAREA – con il sostegno della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, presieduta da– con La natura ama nascondersi, conferma così lain costante confronto e dialogo con Roma, interpretandone le nuove tendenze e mettendole in relazione con la– quasi primordiale – dell’esistenza umana. Lo fa operando in stretto dialogo con il territorio circostante, che valorizza attraverso l’utilizzo di materiali naturali (le terre delle sponde del Tevere, ad esempio) e il rimando concettuale alla flora e alla fauna locali. Il medium prediletto è l’argilla, che l’artista sceglie per la sua plasticità e perché è un materiale che consente la lavorazione diretta, il contatto fisico, il rapporto con il corpo. Mi fa piacere tra l’altro ricordare chein passato, ha collaborato con l’artista Niki de Saint Phalle – a cui ho dedicato una grande esposizione a Palazzo Cipolla nel 2009 – per la realizzazione del Giardino dei Tarocchi a Capalbio, e nel 2018 è stato tra i protagonisti della, promossa anch’essa dalla Fondazione Terzo Pilastro, dal titolo “Foresta Urbana” a Palermo", commenta, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale