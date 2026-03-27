Space X, Musk punta a collocare almeno il 30% fra gli investitori retail

(Teleborsa) - L'IPO di Space X, attesa a Wall Street per giugno ad un valore record di 75 miliardi di dollari, che valorizza il complesso aziendale 1.750 miliardi di dollari, potrebbe prevedere una forte componente retail, pari ad almeno un terzo del totale. Secondo quanto riferito da Reuters, Musk starebbe valutando la possibilità di riservare fino al 30% delle azioni oggetto di offerta agli investitori retail, contro il 5-10% che normalmente viene riservato agli investitori individuali.



Questa scelta farebbe perno sulla convinzione che l'ampia base di sostenitori vantata da Musk contribuirebbe a stabilizzare il titolo dopo il debutto.



Si attende una domanda record dagli investitori retail, come avvenne ai tempo del collocamento di Google ed un certo interesse da parte dei family officer, che sostengono Space X da anni, e dei piccoli investitori attratti dalle società di Musk, non solo Space X ma anche Tesla e Starlink.



Il piano di Musk prevede anche anche ad un approccio insolitamente selettivo nella scelta delle banche che cureranno il collocamento. Il patron di Space X avrebbe scelto personalmente Bank of America per la distribuzione presso gli investitori più ricchi ed i family officer in USA, mentre Morgan Stanley curerebbe il collocamento presso i risparmiatori meno agiati, e Citigroup coordinerebbe il collocamento al pubblico retail internazionale ed agli istituzionali. Ruolo diversi dunque per fascia di clientela ed area geografica.



(Foto: SpaceX su Unsplash)

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