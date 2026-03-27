Deodato.Gallery, ricavi in calo del 18% a 7,3 milioni e EBITDA negativo

(Teleborsa) - Deodato.Gallery , PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell'arte contemporanea con focus su street art e pop art, ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati a 7,3 milioni di euro (-18,1% rispetto agli 8,9 milioni del 2024) e un EBITDA negativo per 269 mila euro (da +607 mila nel 2024). Il risultato netto è negativo per 650 mila euro. L'indebitamento finanziario netto rimane sostanzialmente stabile a 1,4 milioni. La contrazione ha interessato principalmente il core business della vendita di opere, in un contesto di mercato ancora debole nonostante una lieve ripresa globale del settore.



I primi mesi del 2026 mostrano segnali di inversione: gli ordini crescono del 23% rispetto all'anno precedente, trainati dai canali B2C ed eCommerce. Tra le iniziative recenti figura un accordo con la società americana QuantumSpace per la distribuzione esclusiva in Italia di una tecnologia di analisi delle opere d'arte basata su intelligenza artificiale.



Deodato Salafia, Amministratore Delegato, ha commentato: "I primi mesi del 2026 evidenziano segnali di ripresa, con una crescita degli ordini e un miglioramento delle dinamiche commerciali. Il Gruppo guarda pertanto al futuro con un approccio prudente ma orientato al ritorno a una redditività positiva."

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