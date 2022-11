Business Leaders Summit, dal 21 novembre al via l'edizione autunnale

(Teleborsa) - Ilquest'anno raddoppia per aiutare le aziende a trovare le risorse necessarie per crescere. La nuova edizione autunnale dell'evento – annuncia– si terrà dal 21 novembre al 1 dicembre tra gli spazi romani di Palazzo Rospigliosi e quelli milanesi dell'Hotel Principe di Savoia e cercherà, come di consueto, di approfondire le principali tematiche che guideranno il mondo del business a tracciare nel prossimo anno le linee guida di approccio per le imprese che vogliono guardare al futuro, all'innovazione, alla sostenibilità e alla ripresa.La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, vedrà un'apertura dei lavori, moderata da, politologo e giornalista, presidente della Stampa estera di Milano. In programma gli interventi disottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per parlare delle nuove politiche economiche per lo sviluppo e la crescita del Paese nell'attuale contesto internazionale; e didirector, Trade and Environment del World Trade Organization, che parlerà delle evoluzioni a livello globale che riguardano la supply chain e dei trend che influenzeranno il settore nei prossimi mesi. In due settimane di incontri, tavole rotonde e keynote speech di grandi esperti nazionali e internazionali, manager e istituzioni, la manifestazione dedicata all'analisi delle prospettive future per il fare impresa nel prossimo presente cercherà di portare laa discutere delle più importanti tematiche del momento. In un susseguirsi di giornate dedicate alle diverse funzioni presenti nel mondo aziendale, come Procurement, Supply Chain, Finance, HR, Cybersecurity, IT e Risk Management, fino ad arrivare alle vere figure apicali dei consigli di amministrazione, si alterneranno così(21 e 22 novembre 2022),(22 e 23 novembre 2022),(29 e 30 novembre 2022),(30 novembre e 1 dicembre 2022) e(1 dicembre 2022). Oltre 100 gli speaker sul palco, tra i quali si alterneranno personalità del calibro di, pioniere sul tema del Lean Accounting;, professore ordinario di Economia Aziendale dell'Universitas Mercatorum;, vice presidente ANDAF;vice direttore de Il Messaggero;, atleta Paralimpico e presidente di Bionic People;, adjunct professor della Luiss Business School;direttore PNRR Lab, SDA Bocconi;vice direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN);presidente del Clusit;direttore del Dipartimento di Cybersecurity e Sicurezza e Direttore ad-interim della Direzione Infrastrutture Fisiche ICT di Roma Capitale;, presidente Comitato Tecnico Scientifico di ANRA; e, presidente di AIPSA.In un contesto evolutivo nel quale il dato la fa da padrone, è imprescindibile però basare qualunque tipo di confronto su un'analisi puntuale dello stato dell'arte del mondo del lavoro e dell'economia, per poter delineare davvero quei next step a cui tutti dovranno tendere nel 2022. Per questo motivo, in questa speciale edizione del Business Leaders, Business International ha deciso di sviluppare tre ricerche dirette proprio al mondo dei manager della Supply Chain e Procurement, dei CFO e dei direttori HR per comprendere sempre di più come le dinamiche della catena del valore, i modelli ESG, la Diversity & Inclusion e i nuovi processi organizzativi stiano imponendo un deciso cambio di passo verso la sostenibilità e la digital transformation. Nascono così, il report dal titoloche sarà presentata il 21 novembre nel corso del Supply Chain & Procurement Summit, la ricerca dal titolo, che sarà presentata il 22 novembre nel corso di Re-Inventing Finance Summit, e la nuova edizione dell'annuale ricerca realizzata dalla knowledge unit romana di Fiera Milano in collaborazione con INAZ e con il commento didocente di Ingegneria gestionale presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, dal titolo, che sarà presentata il 29 novembre nel corso del HR Business Summit.