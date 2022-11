Ex Ilva, sciopero a Taranto: "Vogliamo risposte sul futuro"

(Teleborsa) -, dell'appalto e di Ilva in As indetto dai sindacati. A Taranto stop di 8 ore per ogni turno, di 4 ore invece negli altri siti del gruppo. La mobilitazione è stata organizzata "per mandare via - hanno spiegato le organizzazioni sindacali -a favoreNel capoluogo ionico è previsto ancheche partirà dalla portineria tubificio dello stabilimento siderurgico per raggiungere i lavoratori dell'appalto e proseguirà verso le altre portinerie D ed A per giungere davanti alla portineria Direzione.Anche l'Usb e l'Ugl Metalmeccanici hanno indetto autonomamente lo sciopero diLe iniziative a livello locale fanno seguito alla proclamazione di sciopero di gruppo da parte delle segreterie nazionali di FIm, Fiom e Uilm, dopo l'incontro di giovedì scorso con il ministro Adolfo Urso, che demandano ai sindacati territoriali l'articolazione della mobilitazione. A Taranto è la prima di un pacchetto di 48 ore di sciopero e coinvolge anche le categorie multiservizi, edili e trasporto."Lo Stato - esortano le organizzazioni sindacalio diventando socio di maggioranza, rinegoziando l'accordo che prevede la transizione dei nuovi assetti societari al 2024, stabilendo e vincolando l'utilizzo dei fondi e la loro destinazione". I sindacati invitano inoltre Acciaierie d'Italia a ritirare "il provvedimento di taglio degli ordini e delle commesse delle imprese dell'indotto (145 quelle interessate, ndr)", mentreL'obiettivo dichiarato comune è quello di allontanare la multinazionale e il suo amministratore che hanno depredato la città, impoverito i lavoratori e stanno massacrando migliaia di famiglie sul territorio. Devono andare via senza se e senza ma". Lo ha affermato Francesco Rizzo dell'Esecutivo confederale Usb durante la mobilitazione dei sindacati davanti alle portinerie dello stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto. "Abbiamo detto al ministro Urso - ha aggiunto Rizzo - che se si vuole tentare di salvare qualcosa, la prima operazione è questa. L'alternativa è dare il miliardo alla Morselli e i soldi potrebbero essere dilapidati in poco tempo. Tra"Lo stabilimento è sul punto di cedere definitivamente. Se si spegne non si riaccende più". Lo hanno affermato i delegati Fim Cisl durante i presidi allle portinerie di Acciaierie d'Italia. "La fabbrica - hanno aggiunto i rappresentanti sindacali - è paralizzata, ulteriori rinvii trascinerebbero alla chiusura il siderurgico. Davanti a questa prospettiva noi non saremo fermi e useremo tutte le nostre forze. Chiediamo al governo di usare tutta la forza per fare in modo che la decisione sulle 145 ditte dell'appalto rientri prima possibile e pianifichi la ricollocazione dei lavoratori di Ilva in As".