Andamento positivo per il comparto utility in Italia (+1,18%), brilla Enel

(Teleborsa) - Ilsi muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 30.585,7, e si è poi portato a quota 30.654,1, in aumento dell'1,18% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 358, dopo aver avviato la seduta a 354.Tra i titoli del, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,77%.Tra le medie imprese quotate sul, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,54%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,84%.