CNH presenta Raven e l'innovazione che cambia l'agricoltura

Gruppo CNH







(Teleborsa) -che cambia sulle esigenze dei clienti e progredisce grazie all'. E' questo lo dietro le quinte che ilmette a disposizione con un video girato a(USA), dove ha sede del principale polo di innovazione di CNH Industrial ed ilGrazie al video si può dare uno sguardo all'imponente quartier generale del marchio ed al suoS, situato pochi più a Nord, documentando il processo di sviluppo delle nuove tecnologie."Qui collaboriamo e ascoltiamo i nostri clienti per contribuire al progresso dell'agricoltura attraverso l'innovazione", afferma, Director of Strategic Marketing di Raven.Grazie al video è possibile osservare come i nuovi prodotti vengano testati e i dati raccolti, elaborati e analizzati. Raven sta aprendo nuovi orizzonti nell'agricoltura digitale, nelle tecnologie di precisione e nei sistemi autonomi, mettendo l'innovazione al lavoro sul campo.