Avio rimanda il primo volo commerciale di Vega C

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, hache deve essere sostituita sul lanciatore". "Il veicolo di lancio Vega C e i due satelliti Pléiades Neo sono in condizioni di sicurezza - si legge sul profilo social dell'azienda - Una nuova data di lancio, a dicembre, sarà condivisa il prima possibile".Il lancio era previsto agiovedì 24 novembre alle 22:47 ora locale (ovvero le).In occasione della pubblicazione dei risultati al 30 settembre 2022, lo scorso 7 novembre , la società aveva comunicato che la prossima missione di Vega C era prevista entro il mese di novembre 2022, mentre entro la fine dell'anno è attesaIl secondo lancio di Vega C, ora previsto a dicembre, sarà il- dopo quello inaugurale dello scorso luglio - del più performante lanciatore spaziale europeo della classe Vega.Lain Borsa era stata, con alcuni analisti che hanno citato leche si è svolta a Parigi, con l'Italia che ha aumentato la sua quota del 20% a 3,1 miliardi da spalmare sui programmi in ambito spaziale per i prossimi cinque anni. "Ne deriviamo che Avio nel corso del 2023 possa siglare ordini per 400-500 milioni, probabilmente nella parte superiore di questo intervallo", ha fatto notare