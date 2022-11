Corea del Sud, banca centrale avvia allentamento ritmo rialzo tassi

(Teleborsa) - La banca centrale della Corea del Sud ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base, portando il costo del denaro al 3,25%.Si tratta di una stretta monetaria, quella da parte della, di intensità minore rispetto alla precedente, come peraltro atteso dagli analisti. Alla luce di un contesto di rallentamento della crescita delsudcoreano.Nel mese di ottobre,misurata dall’indice dei prezzi al consumo è salita in Corea del Sud del 5,7% ben oltre il 2% del target della banca centrale guidata dal governatore Rhee Chang-yong.La banca centrale agisce in anticipo rispetto a quanto atteso dagli addetti ai lavori da parte della. Intanto ieri, dai verbali dell'ultima riunione della banca centrale americana dell'1 e 2 novembre, è emerso che la maggior parte dei funzionari Fed sono favorevoli ad un rallentamento della velocità dei rialzi dei tassi a breve.