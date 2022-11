Avio, primo volo commerciale di Vega C ora previsto il 20 dicembre

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha comunicato che. Il lancio, che partirà dalla base di Kourou (Guyana francese), era stato in precedenza fissato per giovedì 24 novembre alle 22:47 ora locale (ovvero le 02:47 di venerdì 25 in Italia), ma era stato poi rimandato a causa di "un'apparecchiatura difettosa" da sostituire sul lanciatore.Il secondo lancio di Vega C (missione VV22) sarà il- dopo quello inaugurale dello scorso luglio - del più performante lanciatore spaziale europeo della classe Vega."Per, il composito superiore del lanciatore sarà riportato alle strutture di preparazione del carico e la carenatura del carico sarà aperta per l'intervento", ha spiegato la società di Colleferro sui suoi profili social.Al fine di garantire entrambe le date di lancio per il volo Ariane 5 e il volo Vega C,ha fatto sapere nel weekend di aver cambiato il calendario dei lanci di dicembre. La nuova data di lancio prevista per VV22 è appunto il 20 dicembre, mentre la- inizialmente prevista per il 14 dicembre - è ora il 13 dicembre.