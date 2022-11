Avio, esito conferenza ESA: attesi contratti per 700 milioni dal 2023

Avio

(Teleborsa) - Sulla base dell'esito della Conferenza Ministeriale degli Stati Membri dell'Agenzia spaziale europea (ESA),, in netta crescita rispetto ai quasi 500 milioni di euro allocati dalla passata Conferenza Ministeriale del 2019. Lo afferma la stessa società di Colleferro, quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, commentando i risultati della Conferenza, che ha stanziato i budget per i programmi di ricerca e sviluppo spaziale per il triennio 2023-2025 e si è svolta a Parigi il 22 e 23 novembre.Nel complesso, ilrispetto al triennio precedente, adell'ESA. L'Italia ha ulteriormente rafforzato il proprio ruolo di primo piano nel settore, con un budget di 3,1 miliardi di euro (+35% rispetto all’esito della Conferenza Ministeriale del 2019), pari al 18% del totale dei fondi sottoscritti dai Governi degli Stati membri dell’ESA (16% nel 2019).dedicati all'accesso allo Spazio, come, nei quali Avio svolge un ruolo di primo piano, "sono statie hanno ricevuto una allocazione di budget totale a livello Europeo di 2,8 miliardi di euro, in linea rispetto al triennio precedente, a conferma della rilevanza strategica della capacità europea di accesso autonomo allo Spazio", viene sottolineato."Grazie a questa Conferenza Ministerialenello Spazio, con il Governo che ha finanziato il settore con una cifra decisamente più alta della precedente dando un segnale strategico molto importante - ha dichiarato l'- Abbiamo un'opportunità straordinaria davanti a noi; lavoreremo da subito per estendere lo spettro dei nostri prodotti e sviluppandone di sempre più moderni e competitivi come il lanciatore Vega E, la navicella Space Rider e anche un innovativo stadio superiore riutilizzabile".