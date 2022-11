Black Friday e Cyber Monday: Consumer Electronics è la "categoria rivelazione"

(Teleborsa) - E' laladella “peak week” dell’ecommerce, quel periodo dell’anno ormai noto, iniziato qualche giorno fa, poco prima del, l’ultimo venerdì di novembre e terminato con il, la giornata di ribassi dedicata proprio all’elettronica.un mercato che secondo gli ultimi dati Statista vale oltre mille miliardi di dollari, di cui ilgenerato dalle sole vendite online, segmento destinato a crescere di oltre il 10% entro il 2027. Secondo l’osservatorio di BrandOn Group, la settimana calda degli sconti online sta confermando la tendenza esplosiva del settore,Nel dettaglio, dai dati dell’osservatorio risulta che la corsa dei marketplace online a “fare magazzino” di prodotti elettronici e accessori è cominciata già un paio di mesi fa, raggiungendo il picco nelle due settimane prima della “peak week”, con una forza esplosiva superiore a quella degli anni scorsi. In termini percentuali, infatti, la domanda per il 2022 dei marketplace online, comparto digitale dove avviene la maggior parte di tutte le vendite digitali, è cresciuta per ilA crescere sono stati anche i prezzi che, complice l’inflazione e la carenza di materie prime, hanno toccato un aumento fra l’8% e il 13% rispetto al 2021, e addirittura fino al 15% se confrontati con quelli del 2020.Fra i prodotti maggiormente richiesti, quest’anno in cima alla classifica, acquisti ricorrenti anche nel 2020 e nel 2021, seguiti dagli “smartwatch”, che si confermano per il secondo anno di fila al quarto posto fra gli oggetti elettronici più acquistati. Interessante notare l’ingresso in classifica per il 2022, al sesto posto, diche lascia intendere un nuovo e più sentito approccio al tema della sicurezza.