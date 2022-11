Italiaonline presenta FuoriCasa, ed entra nel mercato del Digital Out Of Home

(Teleborsa) - Con, Italiaonline, la più grande internet company italiana, debutta nel mondo del(DOOH), il mercato disu schermi posizionati al di fuori dell’ambiente domestico, nei luoghi di maggiore passaggio: totem, tv o grandi schermi (billboard) collocati in diversi punti della città o del territorio come strade, aeroporti, pensiline, metropolitane, stazioni e centri commerciali.Il digital out of home è un'evoluzione della tradizionale(OOH - out of home), con il vantaggio che gli annunci DOOH hanno il doppio delle probabilità di essere visti e sono 2,5 volte più incisivi degli annunci out of home statici, grazie alla loro capacità di attrazione e di coinvolgimento. La, infatti, colpisce l’osservatore e rende più memorabile l’advertising. Il mercato del DOOH è in continua crescita: secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano, il mercato raggiungerà a fine 2022 il valore di 102 milioni di euro, con una crescita di +62% rispetto al 2021.Rispetto all’out of home tradizionale, il digital garantisce maggiore, piùe una migliore misurabilità permettendo di svincolarsi dalle logiche di acquisto e pianificazione tradizionale e andando “online” in determinati giorni, fasce orarie e in determinati punti della città, intercettando un target specifico presente in determinati luoghi. L’offerta FuoriCasa, pensata specificatamente per dare accesso anche allea questa innovativa tipologia di formato pubblicitario, è disponibile in 6 diversi pacchetti a seconda della location di interesse.Il cliente Italiaonline può scegliere il, lae in alcuni casi il singolo impianto, lavorando su unaavanzata che sfrutta l’iperlocalizzazione. L'offerta è chiavi in mano: non solo pianificazione e gestione dell’erogazione delle campagne nel luogo scelto, ma anche produzione del video pubblicitario per il cliente, con realizzazione da zero o adattamento di un video già in suo possesso.Partner tecnologico dell’offerta FuoriCasa è, la piattaforma leader in Italia nell’ambito della pubblicità in programmatic di Digital Out Of Home, specializzata nella pianificazione di campagne in luoghi di transito e all'aperto per raggiungere target di pubblico specifici. Più dell’80% delle campagne di questo mercato sono erogate tramite questa piattaforma, che vanta il più grande portafoglio di circuiti pianificabili sul mercato italiano. Italiaonline è il primo e unico partner nazionale di Pladway con un’offerta che si rivolge specificatamente a un target PMI.“Con FuoriCasa entriamo nel mondo della DOOH, un media innovativo nato dall’ibridazione del tradizionale contesto di pubblicità esterna con il mondo digitale. Il nostro obiettivo è quello di offrire ai nostri clienti la possibilità di sfruttare la crossmedialità per massimizzare l’efficacia delle campagne pure digital. – ha commentato, Chief Web and Business Solutions Officer di Italiaonline - Parliamo di una forma pubblicitaria dinamica e accattivante che consente ai brand di ottenere la massima visibilità su grandi o piccoli schermi, collocati nei punti strategici della città. Da oggi, con FuoriCasa, i nostri clienti avranno un ‘canale’ in più da poter utilizzare per migliorare e massimizzare la visibilità della propria comunicazione e il ritorno dei propri investimenti”.