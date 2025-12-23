Milano 13:09
Telesia, Giornalisti Associati sale al 5,068% del capitale

Telesia, Giornalisti Associati sale al 5,068% del capitale
(Teleborsa) - Telesia, azienda quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in soluzioni multimediali per la comunicazione out of home, il Digital Signage e Digital Broadcasting, ha reso noto che Giornalisti Associati S.r.l. ha superato la soglia del 5%, portando la propria partecipazione complessiva al 5,068% del capitale sociale.

Si tratta del terzo azionista rilevante dopo Class Editori con il 70,4% e StarTip con l'8,8%. Il mercato ha in mano il 15,74%.

Separatamente, Giornalisti Associati (società a cui fanno capo le testate Monitorimmobiliare, Monitorlegale e RE ITALY) ha fatto sapere che "si tratta al momento di un investimento di carattere esclusivamente finanziario". Attualmente Giornalisti Associati siede nel CdA de Il Sole 24 Ore e alla presidenza del Collegio Sindacale.

Il titolo Telesia mostra un rialzo del 25% circa da inizio anno e del 67% negli ultimi tre mesi.
