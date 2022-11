SACE e BPER Banca a supporto della crescita di Profilglass

(Teleborsa) -supportano la crescita sostenibile disocietà specializzata nella progettazione e produzione di semilavorati in leghe di alluminio per uso industriale.attraverso la Direzione Corporate & Investment Banking, guidata daha erogato due linee di finanziamento per complessivi, della durata di 6 anni, a supporto degli obiettivi previsti nel piano industriale 2021-2026 e di progetti green. Dei 20 milioni complessivi,. Gli investimenti saranno destinati allodove Profilglass lavora su oltre 250mila tonnellate di alluminio all'anno, distinguendosi nel settore a livello internazionale e esportando in più di 85 Paesi."Queste operazioni perfezionate con Profilglass e Sace – dichiara– sono pienamente coerenti con la strategia di BPER CIB, focalizzata a supportare finanziariamente la crescita sostenibile delle migliori aziende italiane. Riteniamo importante fornire supporto in tal senso e nel futuro ci impegneremo ancora in questa direzione"."Ringraziamo BPER Banca e SACE che confermano il loro supporto al Gruppo Profilglass, permettendoci di proseguire gli investimenti green previsti dal nostro piano industriale – sottolineas –. Da tempo Profilglass ha fatto propri i principi della circular economy come elemento centrale per la creazione di valore condiviso e ha integrato i criteri ESG nella sua politica industriale, trasformandoli in veri e propri driver strategici per una crescita sostenibile e di lungo periodo".