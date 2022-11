HSBC chiude 114 filiali in UK nel 2023: utilizzo clienti a minimi storici

HSBC

(Teleborsa) - Il colosso bancario britannicoha annunciato che, che continuano a migrare dal banking fisico a quello digitale. Negli ultimi cinque anni, l'utilizzo della rete di filiali della banca in UK da parte dei clienti abituali è diminuito del 65%. Il numero di visitatori nella stragrande maggioranza (74%) delle filiali chiuse si è ridotto di almeno il 50%.Inoltre, il calo dell'utilizzo delle filiali è stato talmente accelerato dalla pandemia di Covid-19 che"Le persone stanno cambiando il modo in cui effettuano operazioni bancarie e- ha commentato Jackie Uhi, Managing Director of UK Distribution di HSBC UK - L'attività bancaria da remoto sta diventando la norma per la stragrande maggioranza di noi. Non solo possiamo farlo ovunque a qualsiasi ora del giorno o della notte, ma molte altre cose possono essere fatte a piacimento dei clienti e non fare affidamento su una visita in filiale".Per spiegare la sua scelta, HSBC UK ha anche fornito dei numeri che spiegano la crescita nell'adozione del remote banking e la necessità di un approccio digital-first: oltre nove transazioni su dieci (97,5%) sono ora completate digitalmente; l'utilizzo dell'app mobile è quasi triplicato (+280%) dal 2017; c'è stato il 250% in più di pagamenti digitali effettuati rispetto a cinque anni fa;