USA, PIL 3° trimestre rivisto al rialzo a +2,9%

(Teleborsa) -, con il dato del PIL che nelle seconda lettura è stato comunicato al +2,9% su base trimestrale. Il dato, diffuso oggi dal Dipartimento del Commercio americano, si confronta con il +2,6% della prima lettura, il +2,7% del consensus e il -0,6% registrato nel trimestre precedente."La seconda stima riflette principalmente leche sono state in parte compensate da una revisione al ribasso degli investimenti in scorte private. Le importazioni, che sono una sottrazione nel calcolo del PIL, sono diminuite più di quanto precedentemente stimato", si legge nel comunicato del Dipartimento del Commercio.Le, motore principale della crescita americana, sono cresciute dell'1,7% rispetto al +2% precedente e ad attese per +1,4%. Diminuiscono leggermente i, che fanno segnare un calo dello 0,2% dopo il +6,2% del trimestre precedente.L'(PCE price index), che dà un'approssimazione sulla misura dell'inflazione ed è monitorato con attenzione dalla Federal Reserve per valutare l'andamento dei prezzi, segna un +4,3% e si confronta con un +7,3% del trimestre precedente. L', che esclude cibi freschi ed energia, registra un +4,6%, rispetto al +4,5% delle attese e al +4,7% del trimestre precedente.