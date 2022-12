DeA Capital, controllante De Agostini lancia OPA per delisting

DeA Capital

(Teleborsa) -ha deciso di promuovere un'sulle azioni ordinarie di, piattaforma indipendente di Alternative Asset Management leader in Italia (per attività gestite) con Combined AUM per circa 26,4 miliardi di euro. L'obiettivo è la, per avere maggiore flessibilità gestionale e un risparmio di costi. In particolare, viene sottolinea che i costi connessi alla quotazione "non appaiono giustificabili alla luce della scarsità dei volumi scambiati e della elevata volatilità del titolo".De Agostini poi evidenzia che DeA Capital, nel corso degli anni, ha, progressivamente abbandonando la strategia di operatore diretto - come investitore - in rilevanti operazioni di private equity e divenendo un Alternative Asset Manager, e quindi un gestore di fondi di terzi, con ampio spettro di prodotti gestiti. Il nuovo posizionamento "si traduce in une quindi nelper lo sviluppo del business stesso", viene evidenziato.Il veicoli con con cui la controllante intende lanciare l'OPA (Nova S.r.l.) ha l'obiettivo di, rappresentative delsociale, pari alla totalità delle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale diverse dalle complessive 178.795.798 Azioni, rappresentative del 67,062% del capitale, di proprietà di De Agostini e dalle 2.085.250 azioni proprie.L'offerente pagherà un(ovvero inclusivo delle cedole relative a eventuali dividendi distribuiti dall'emittente) per ciascuna azione portata in adesione all'offerta. Si tratta di un premio pari al 31,1% rispetto al prezzo ufficiale per azione rilevato il giorno 1° dicembre 2022. L'esborso massimo è pari a 128.596.578 euro.