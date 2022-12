Iniziato lo sciopero generale: venerdì di disagi

(Teleborsa) - Ancora un venerdì di disagi in tante città italiane in scia alla protesta indetta dai sindacati di base contro la. Partita alle 21 di ieri sera, la mobilitazione - aderiscono fra l'altro Cub, Cib Unicobas, Confederazione Cobas, Sgb, Sicobas, Usb e Usi Cit - durerà fino alla stessa ora divenerdì 2 dicembre.Previste manifestazioni in tante città ,"A fronte del forte peggioramento delle condizioni economiche che ha portato a un aumento generalizzato dei prezzi di tutti i beni di prima necessità e delle bollette di luce e gas, i sostegni messi in campo dal precedente governo si sono rivelati assolutamente insufficienti, come la linea di intervento messa in campo dalla neo eletta presidente del Consiglio che si muove nella stessa direzione - sottolineano i sindacati che mettono sotto la lente d'ingrandimento iCircoleranno regolarmentea in occasione dello sciopero del personale del Gruppo Fs italiane proclamato da alcune sigle sindacali. Lo rende noto la società. Saranno garantiti anche i collegamenti regionali nelle fasce pendolari (6-9 e 18-21). Nel resto della giornata,"Davanti alle sfide che attendono il Paese e alle difficoltà di una crisi aggravata da guerra e inflazione occorra un grande senso di responsabilità da parte di tuttnei confronti di una manovra che pur con alcuni elementi sbagliati e da correggere, per due terzi integra misure importanti nella risposta emergenziale, garantendo fino a marzo sostegno a lavoratori, famiglie e sistema produttivo". E' quanto sottolinea il segretario generale della Cislin unaintervista oggi a "Il Giornale"."Miglioriamo e raddrizziamo subito questa Manovra rafforzando e dando continuità al dialogo con il Governo e con le forzeparlamentari. Serve coesione e dialogo.bagliato chiedere in questa fase sacrificiulteriori ai lavoratori, infuocando le relazioni industriali e danneggiando indirettamente il tessuto produttivo", aggiunge il leader Cisl.