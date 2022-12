ErreDue, D'Angelo: in Borsa per cavalcare la transizione energetica a idrogeno

(Teleborsa) - Sicura del contributo determinante che l'idrogeno verde potrà dare alla transizione energetica,, per essereverso strumenti in grado di produrre combustibili green. È questo, in sintesi, il motivo che ha spinto la società livornese a quotarsi a Piazza Affari, con il 6 dicembre 2022 come data di(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Per essere pronta a soddisfare una crescente domanda, ErreDue ha bisogno di incrementare la capacità produttiva, assumere nuovo personale ed espandersi all'estero, ed è proprio per questi aspetti che verranno usate le risorse raccolte in IPO, racconta a Teleborsa"Anche se questo non è il momento migliore per i mercati finanziari,. Credo che- spiega il manager - Mentre noi siamo ben conosciuti nel nostro mercato di nicchia, come produttori di macchine che fanno idrogeno di grande qualità, non siano affatto conosciuti in questo nuovo settore della transizione energetica, perchè quelli che saranno i nostri futuri clienti - aziende, enti, persone - non sono assolutamente a conoscenza dell'idrogeno e non conoscono i settore, e quindi non conoscono neppure noi"."Andando in Borsa,, che ci permetterà di essere avvicinati da grandi aziende e dai nuovi player che si inseriranno nel settore dell'idrogeno verde, che magari oggi si rivolgono ad aziende che non hanno fatto impianti a generazione idrogeno, mentre non conoscono noi che lo facciamo da 37 anni".ErreDue, pioniere dell'elettrolisi dell’idrogeno a zero emissioni,e di generatori di altri gas tecnici (azoto e ossigeno) per varie applicazioni industriali, di laboratorio, applicazioni medicali e per le nuove applicazioni relative alla transizione energetica come il power-to-gas, la mobilità sostenibile (piccole stazioni di rifornimento di idrogeno) e la decarbonizzazione industriale.Nel 2021 idi ErreDue sono risultati pari a 11,1 milioni di euro, in crescita del 56,1% rispetto all'anno precedente, con undi 4,4 milioni (EBITDA Margin al 39,4%), undi 2,3 milioni e unadi 4 milioni di euro.Nel ha raccolto 22,5 milioni di euro, per unaalla data di avvio delle negoziazioni pari a 75 milioni di euro. L'offerta ha ricevuto un forte interesse da parte di primari investitori istituzionali, quasi esclusivamente long only, sia italiani che esteri, ha detto la società.D'Angelo spiega che nel prossimo futuro l'azienda prevede didove ha tutte le certificazioni ed è abbastanza conosciuta. "Da queste filiali sorgerà un grosso impulso a quello che è il nostro mercato tradizionale, cioè dei generatori di idrogeno, ossigeno e azoto nei settori dove abbiamo lavorato finora", spiega. "La- aggiunge - Assumeremo personale del luogo e impiegheremo le nostre persone, perché vogliamo avere un controllo saldo. Si occuperanno di vendite, assistenza tecnica e assicureranno la disponibilità in loco del magazzino ricambi".L'altra grande fetta di liquidità sarà impiegata per. "Fino ad oggi, abbiamo noleggiato i nostri impianti solo in Italia e pensiamo di farlo anche all'estero - afferma l'AD - Si tratta di un mercato che ci apre le porte dei clienti e ci dà la possibilità di avere grossi margini e la fidelizzazione del cliente negli anni. Abbiamo clienti che hanno i nostri impianti a noleggio da 20 anni. E siccome siamo abituati ad autofinanziarci, vorremmo continuare ad autofinanziare questo tipo di attività e lo faremo anche nelle macchine importanti da 1 MW. Ci sono, mentre hanno disponibilità per fare dei noleggi".Un altro fronte caldo è appunto quello che D'Angelo chiama delle "macchine importanti da 1 MW". ErreDue intende infatti diventare un partner riconosciuto ed affidabile per la produzione diper le nuove applicazioni relative alla transizione energetica. "Abbiamonei nostri stabilimenti . spiega - Lo sviluppo sarà non tanto in numero di macchine, ma in fatturato. Basteranno non troppi clienti per fare vendite notevoli".Le risorse dell'IPO saranno quindi usate per potenziare la, anche perchè l'M&A non fa parte dei piani di ErreDue per ora. "La nostra crescita dovrà essere sempre organica, perché è il principio che ci ha spinto in tutti questi anni - afferma D'Angelo - Ho sempre guardato all'equilibrio finanziario dell'aziende e ho sempre cercato di far crescere l'azienda con un equilibrio costante tra struttura, produzione e parte finanziaria. Inoltre,".Le uniche "acquisizioni" che l'azienda livornese farà sono quelle di, ovvero "persone abituate ad andare in grandi aziende e di carattere diverso a quello a cui siamo abituati oggi, con un aspetto finanziario più preponderante. Prevedendo uno sviluppo impetuoso, vogliamo essere supportati da persone che abbiano già avuto questo tipo di esperienze e che ci indichino nella maniera giusta i nostri comportamenti".Rispetto a tanti imprenditori e famiglie che quotano le imprese in Borsa, che hanno il timore di diluire troppo la partecipazione nel capitale, la situazione di partenza di ErreDue è diversa. "La nostra è un', dove nessun socio ha la possibilità di usare l'azienda a fini personali - racconta l'AD - Chi ha la quota maggiore ha il 12,5%, poi c'è tutta una serie di azionisti-dipendenti che hanno fino allo 0,4%. Questie spingono nella stessa direzione. Essendo un'azienda con un know-how proprietario creato in decenni di esperienza, queste 22 persone aiutano anche a salvaguardare un punto nevralgico dell'azienda".Complessivamente l'azienda ha una novantina di dipendenti, oggi dislocati su 5 immobili di proprietà e uno in locazione, perchè Livorno offre poche possibilità dal punto di vista dei building industriali. "Pensiamo di avere bisogno di spazi notevoli e abbiamo fatto- dice D'Angelo - Abbiamo acquistato questo immobile, che ora andremo a ristrutturare, e potremmo produrre dalle 60 alle 120 macchine da MW. Pensiamo di poterci".