Eurozona, sentiment investitori migliora ancora a dicembre

(Teleborsa) -. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco, che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla fiducia degli operatori borsistici in Eurozona, l'indice si è attestato adai -30,9 punti di novembre. Il dato è anche migliore delle attese degli analisti, che erano per un indicatore a -27,6 punti.Resta negativo, anche se in miglioramento, il sentiment sulle, che si attesta a -20 punti dai -29,5 di novembre, mentre l'indice dellesi attesta a -22 punti dai -32,3 del mese precedente.- commenta Sentix - In Cina, dove le proteste di massa stanno ormai contribuendo a ripensare la restrittiva strategia "no covid", misuriamo il terzo rialzo consecutivo dell'indice economico. Un forte miglioramento si registra anche per gli USA. Qui, l'indice complessivo è di nuovo vicino alla linea dello zero. I segnali indicano quindi la fine della fase recessiva. Eppure questa fase non era ancora realmente iniziata".