Manovra, UpB: verso frenata PIL a fine anno

(Teleborsa) - "Oggi diversi indicatori, a cominciare dalla fiducia delle imprese, prefigurano un rallentamento dell'economia tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo, a causa soprattutto della guerra in Ucraina. La variazione acquisita del PIL per il 2022 è del 3,9 per cento, ma il dato finale (nei conti nazionali annuali)".Lo ha segnalato la presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio,nel corso di un'audizione alle commissioni bilancio di Camera e Senato sulla manovra. Secondo le stime dell'UPB, ha aggiunto, "nel quarto trimestre il PIL rallenterà in termini congiunturali e nel complesso del 2022 la crescita si attesterà vicino all'obiettivo del Governo, se non lievemente al di sopra"."Nel confronto con le attese di istituzioni e analisti privati,ha affermato Cavallari sottolineando che "su queste previsioni gravano comunque rischi di varia natura, come gli sviluppi della guerra in Ucraina e la possibile recrudescenza della pandemia, a cui si aggiunge il pericolo che l'inflazione energetica e la carenza di alcuni materiali compromettano l'attuazione del PNRR". Come già sottolineato per la revisione della NADEF l'Ufficio Parlamentare di Bilancio "conferma una valutazione positiva sull'impegno, ribadito con la manovra, a ridurre il rapporto tra debito pubblico e il PIL, grazie anche a un rientro programmato del deficit al 3 per cento del prodotto nel 2025".L'estensione del regime forfettario a 85mila euro, che vengono sottoposti a un trattamento eterogeneo non giustificato da ragioni di capacità contributiva" mentre la coesistenza con il regime dell'Irpef, "al quale continuano a essere sottoposti dipendenti e pensionati, genera squilibri sulla base dei principi di equità orizzontale del prelievo", ha rilevato ancora la presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio. "Si tenga presente, infatti - ha aggiunto - che i criteri impliciti derivanti dall'applicazione del regime determinano una selezione tale per cui i soggetti che aderiscono appartengono. Ciò significa che l'ulteriore estensione del regime coinvolge oggi prevalentementePer questi soggetti rileva l'UPB, il guadagno rispetto alla imposta progressiva "è generalmente molto elevato: l. Infine "l'innalzamento del limite crea un incentivo limitato a far aumentareQuanto alla ripetuta adozione di sanatorie fiscali rischiamentre "politiche non rigorose nella lotta all'evasione rischiano di compromettere il raggiungimento di alcuni obiettivi fissati dal PNRR". Lo ha sottolineato la presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, Lilia Cavallari, nel corso di un'audizione alle commissioni bilancio di Camera e Senato sulla manovra. "Provvedimenti di questa natura sono già stati approvati anche in anni passati - ricorda l'UPB - e introducono elementi, anche temporanei, che andrebbero meglio collocati all'interno di una riforma organica delle procedure di accertamento fiscale, del regime sanzionatorio, della riscossione e della gestione del magazzino dei carichi residui".