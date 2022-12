Costco, ricavi e utili sotto le attese per aumento costi

Costco

(Teleborsa) -, grande catena statunitense di ipermercati all'ingrosso, ha registratoin aumento dell'8,1%, a 53,44 miliardi di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 20 novembre 2022), dai 49,42 miliardi di dollari dell'anno scorso. L'del trimestre è stato di 1.364 milioni di dollari, 3,07 dollari per azione, rispetto ai 1.324 milioni di dollari, 2,98 dollari per azione, dello scorso anno. L'è stato di 3,10 dollari.sono aumentati di circa il 9% a 47,77 miliardi di dollari, a causa dei costi di trasporto e manodopera più elevati.Il, secondo dati Refinitiv, si aspettava in media un utile per azione di 3,11 dollari su ricavi per 54,64 miliardi di dollari.