Mercato americano positivo

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo la vigilia per Wall Street, con l'attenzione degli investitori che resta concentrata sulle decisioni della Fed che prenderà nella riunione di politica monetaria, in calendario la prossima settimana.Iltermina a 33.781 punti; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dello 0,75%. Sale il(+1,22%); sulla stessa linea, positivo l'(+0,79%). In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500.Tra i(+2,80%),(+1,68%),(+1,46%) e(+1,24%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,51%.Al top tra i, si posizionano(+8,41%),(+8,17%),(+6,51%) e(+6,16%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,35%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,37%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,54%.Tentenna, che cede l'1,30%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 7,2%; preced. 8%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,6%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 56,9 punti; preced. 56,8 punti)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 7,7%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,4%)14:30: Prezzi export, mensile (preced. -0,3%).