Wall Street in stand-by in attesa della decisione della Fed e delle parole di Powell

US Steel

Guild

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, mentre gli operatori. Sul primo fronte, la Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha respinto le richieste di resa incondizionata del presidente degli Stati Uniti Donald Trump: "Le persone intelligenti che conoscono l'Iran, la nazione iraniana e la sua storia non parleranno mai a questa nazione con un linguaggio minaccioso perché la nazione iraniana non si arrenderà".Per quanto riguarda la Fed, analisti e mercato non prevedono modifiche al tasso di riferimento e l'attenzione si concentrerà, come di consueto, sia sulle nuove previsioni che sul. Sempre sul fronte delle, domani tocca a Banca d'Inghilterra (BoE), Banca Nazionale Svizzera (SNB) e Norges Bank, dopo che oggi la banca centrale svedese ha tagliato il tasso di interesse di riferimento dal 2,25% al 2,00%.Sul sono tornate a diminuire le domande di mutuo negli Stati Uniti, nonostante una moderazione dei tassi sui mutui trentennali; sono arrivati dati negativi a maggio dal mercato edilizio americano (permessi edilizi maggio -2%, apertura cantieri -9,8%); sono scese leggermente più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 14 giugno 2025 (245 mila unità).Tra le, Nippon Steel ha completato l'acquisizione digrazie ad un accordo con il governo USA che prevede - tra le altre cose - la conservazione del nome e della sede centrale a Pittsburgh; Bayview Asset Management ha annunciato l'acquisizione diper 1,3 miliardi di dollari.Guardando ai, ilche si attesta sui valori della vigilia a 42.251 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 5.984 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(-0,04%); sulla stessa linea, pressoché invariato l'(+0,01%).