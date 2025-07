Wall Street apre in leggero rialzo, focus su mercato del lavoro Usa

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

informatica

finanziario

Amazon

Intel

Salesforce

United Health

Datadog

Cadence Design Systems

Synopsys

ANSYS

ASML Holding

Take-Two Interactive Software

PDD Holdings

Baker Hughes Company

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,52% a 44.718 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.260 punti.Guadagni frazionali per il(+0,54%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,52%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,79%),(+0,79%) e(+0,75%).Borsa statunitense concentrata sugli ultimi dati sul mercato del lavoro da cui è emerso in quadro migliore delle aspettative degli analisti. Sono aumentati infatti più delle attese i non-farm payrolls a giugno , un indicatore molto osservato per comprendere lostatunitense. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, il tasso di disoccupazione è sceso al 4,1%, rispetto al 4,2% del mese precedente e al 4,3% atteso dal consensus. Sono stati aggiuntinei settori non agricoli (non-farm payrolls), dopo che a maggio erano state create 144 mila buste paga (dato rivisto da 139 mila). Il dato sugli occupati, più osservato del tasso di disoccupazione, è superiore alleche indicavano un aumento di 111 mila di posti di lavoro. Calano leggermente le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA . Nella settimana al 28 giugno, i "" sono risultati pari a, in calo di 4 mila unità rispetto ai 237 mila della settimana precedente (dato rivisto da un preliminare di 236.000 mila).Infine, sempre sul fronte macroeconomico, aumenta il deficit commerciale americano . Nel mese di maggio 2025, laha mostrato un disavanzo di, in aumento rispetto al passivo di 60,3 miliardi di dollari di luglio (dato rivisto da -61,6 miliardi).Al top tra i(+1,72%),(+1,69%),(+1,21%) e(+0,89%).Tra idel Nasdaq 100,(+9,91%),(+4,50%),(+4,07%) e(+2,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,36%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,87%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,81%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.