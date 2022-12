Energeia si è quotata su Euronext Growth Oslo

(Teleborsa) -. Si tratta dellasu Euronext Growth Oslo, la 14a quotazione a Oslo in totale e la 74a sui mercati Euronext nel 2022. Con la quotazione di Energeia, sono 114 le società quotate su Euronext Growth Oslo.Energeia sviluppa, costruisce e gestisceprincipalmente. L'idea imprenditoriale dell'azienda è quella di gestire centrali solari su larga scala. Nel 2020, l'azienda ha avviato il primo progetto per tali centrali solari in Norvegia insieme al settore agricolo.All'apertura, ildelle azioni è stato fissato a 2,48 NOK per azione (circa 0,24 euro). Ciò corrisponde a unadi mercato stimata di 291 milioni di NOK (circa 27,8 milioni di euro)."Stiamo gettando le basi per un'ulteriore innovazione e crescita - ha dichiarato il CEO Viktor Jakobsen - Investiremo su larga scala nel tempo a venire e contribuiremo a".