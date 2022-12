Antares Vision, Marco Claudio Vitale lascia il CdA

Antares Vision

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha comunicato chee presidente del comitato controllo rischi e sostenibilità,dalle cariche ricoperte, con effetto immediato per motivi di natura personale. Vitale non risulta detenere azioni della società.La sostituzione del consigliere Vitale sarà operata dal consiglio di amministrazione attraverso la nomina di un nuovo consigliere indipendente, da eseguirsi mediante, che resterà in carica fino alla prossima assemblea.