Benchmark Holdings si è quotata su Euronext Growth Oslo

Euronext

(Teleborsa) -. Si tratta della tredicesima quotazione su Euronext Growth nel 2022 e la sedicesima in totale sui mercati di Oslo Bors. È anche la 78a quotazione sui mercati, di cui la Borsa di Oslo fa parte.Benchmark Holding è un'azienda, con l'obiettivo di fornire prodotti e soluzioni che migliorino la sostenibilità e la redditività per i produttori di acquacoltura.All'apertura, il prezzo delle azioni è stato fissato a 4,5 NOK per azione, dando alla società unadi mercato stimata di 3,3 miliardi di NOK (circa 316 milioni di euro).