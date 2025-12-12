gAIn360, oggi il debutto su Euronext Growth Milan

gAIn360

(Teleborsa) - Oggi sbarca su Euronext Growth Milan, la sessantanovesima ammissione su Euronext nel 2025.gAIn360 è una società fondata nel 2024 che propone una piattaforma unificata pensata come vero. Offerta come SaaS innovativo e pronto all’uso, è integrata nell’ecosistema Salesforce ed è accessibile anche tramite AppExchange, sfruttando un approccio completamente AI-driven. La soluzione si colloca all’intersezione tra CRM finanziario, intelligenza artificiale applicata agli advisor e mercato dei multifamily office, tre ambiti in forte crescita. Integrando previsioni AI, AI Agent, CRM, ottimizzazione di portafoglio e selezione titoli, garantisce verticalità, scalabilità e un’elevata capacità di innovazione.In fase di collocamento gAin360 ha. Ile la, ha commentato: “Siamo orgogliosi della quotazione su Euronext Growth Milan, un passaggio che rappresenta un momento decisivo per la nostra crescita. Il capitale raccolto e la fiducia dimostrata dagli investitori confermano la solidità della nostra visione e del nostro modello di business. Il nostro SaaS AI-driven, posizionato in tre mercati globali in rapida espansione, offre una piattaforma unica per gli operatori del wealth management. I nostri asset distintivi - verticalità, scalabilità e innovazione - ci permettono di rispondere con efficacia alle nuove esigenze del settore. Questa quotazione ci offre ulteriore slancio per investire in expertise e tecnologia, ampliare la nostra presenza sul mercato e consolidare il ruolo di gAIn360 come riferimento nella trasformazione FinTech”., ha aggiunto: “La quotazione di gAIn360 rappresenta la conferma della solidità della nostra visione di business e della strategia finanziaria e industriale che abbiamo perseguito con determinazione. Il percorso che ci ha portato fino a questo traguardo è stato guidato da scelte rigorose, investimenti mirati e una gestione attenta delle risorse. Il risultato ottenuto, unito alla fiducia espressa dal mercato, dimostra la capacità della nostra azienda di generare valore sostenibile e di crescere in modo strutturato. Con la quotazione rafforziamo la nostra posizione e disponiamo di nuovi mezzi per accelerare il nostro sviluppo".