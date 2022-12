Fiera Milano rivede guidance EBITDA 2023, costi energetici in aumento

Fiera Milano

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, haper meglio riflettere nelle proiezioni il mutato scenario macroeconomico rispetto alla pubblicazione delle stime nel piano strategico CONN.E.C.T. 2025 (risalente a febbraio 2021). La guidance è stata aggiornata prevedendo un target EBITDA dial 31 dicembre 2023 (85-95 milioni di euro nella previsione del febbraio 2021)."A fronte di un recupero del business per Fiera Milano più veloce rispetto alle previsioni di mercato, si ritiene che tale nuovo target per il 2023 siaa causa del mutato scenario dei costi energetici e delle tensioni geopolitiche in atto", si legge in una nota.Con particolare riferimento ai, la società stima che alle valutazioni correnti il costo dell'energia nel 2023 potrebbe subire undi euro rispetto alle precedenti previsioni di Piano. La società sta progettando l'implementazione di specifici piani di mitigazione dei rischi e prevedendo la possibilità di ampliare l'impianto fotovoltaico installato sui tetti del quartiere di Rho.