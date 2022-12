De Nora avvia iter autorizzativo per gigafactory a Cernusco

Industrie De Nora

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde, ha, che mira alla produzione di elettrolizzatori per la generazione di idrogeno verde tramite elettrolisi dell'acqua e alla realizzazione di componentistica per celle a combustibile, usate nella produzione di energia senza emissione di CO2.La società ha presentatocirca la realizzabilità di un nuovo hub produttivo in un'area industriale dismessa a sud-est del territorio di Cernusco sul Naviglio attualmente di proprietà privata, in relazione alla quale sono in corso trattative per l'acquisto.La Giunta Comunale, riunitasi in data 16 dicembre, hae ha dato mandato al Dirigente del Settore Tecnico del Comune di svolgere tutte le attività necessarie.Subordinatamente al buon esito dell'iter autorizzativo, si legge in una nota, è previsto l'avvio dei lavori didella Gigafactory nella