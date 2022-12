Eventi e scadenze del 16 dicembre 2022

(Teleborsa) -Conferenza Congiunta Banca d'Italia - CEPR - EIEF - La Banca d'Italia organizza in collaborazione con il CEPR e l'EIEF un workshop dal titolo "Firms in a period of turmoil". L'evento si svolgerà a Roma.Rapporto Eco Media 2022 - L’informazione ambientale in Italia - Diretta streaming per il 9° Forum nazionale su "L'informazione ambientale in Italia" in cui verrà presentato anche il Rapporto Eco Media 2022 sulla copertura delle notizie di ambiente e sviluppo sostenibile da parte dei media italianiScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB; Scadenza Futures su dividendi e su FTSE MIB Div