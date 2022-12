Covid, Gimbe: in calo i contagi ma salgono decessi

(Teleborsa) - In una settimana(-21,1%)(+4,8%): oltre cento al giorno. Risultano invece stabili i ricoveri (+2,4%) e si registra un lieve calo delle terapie intensive (-4,2%). Lo evidenzia il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 9-15 dicembre 2022.In ulteriore aumento719 negli ultimi 7 giorni (di cui 17 riferiti a periodi precedenti), con una media di 103 al giorno rispetto ai 98 della settimana precedente.Ci si avvicina alle festività del Natale con quasi il, rileva ancora il monitoraggio Gimbe relativo alla settimana 9-15 dicembre 2022. Al 16 dicembre sono state somministrate 5.436.818 quarte dosi, con una media di 20.836 somministrazioni al giorno, in aumento rispetto alle 19.890 della scorsa settimana. Il tasso di copertura nazionale per le quarte dosi è del 28,4%