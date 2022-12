Next Re, slitta closing per cessione di immobile a Verona

Next Re SIIQ

(Teleborsa) -, società d'investimento immobiliare quotata su Euronext Milan, ha comunicato che è stato sottoscritto unstipulato in data 1° giugno 2022 con AHC International Consulting per la cessione dell'immobile a destinazione d'uso alberghiera ubicato a Verona per unoltre imposte.Laè stata fissata ale il promissario acquirente ha versato, a titolo di acconto sul prezzo, un ammontare pari a 4,2 milioni di euro. Complessivamente, considerando la caparra confirmatoria già versata per un importo pari a 3 milioni di euro, il promissario acquirente ha già corrisposto 7,2 milioni di euro, mentre il saldo del prezzo verrà pagato entro la data del closing.