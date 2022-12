Avio, fallisce il secondo lancio di Vega C. In corso analisi per chiarire ragioni

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha comunicato che il. A circa due minuti e 27 secondi dal decollo, "si è verificata(Zefiro 40), che ha portato alla conclusione prematura della missione", si legge in una nota. Il motore Zefiro 40 è il sistema di propulsione di secondo stadio del Vega C.L'azienda di Colleferro sottolinea che "per chiarire le ragioni di quanto accaduto".Il secondo lancio di Vega C () - che è anche il primo volo commerciale dopo quello inaugurale dello scorso luglio - era stato era stato in precedenza fissato per giovedì 24 novembre, ma era stato poida sostituire sul lanciatore.La missione avrebbe dovuto, gli ultimi, ovvero la prima costellazione europea di osserva-zione della terra con risoluzione di 30 cm. Nel 2021, Arianespace ha lanciato i primi due satelliti Pléiades Neo a bordo di due lanciatori Vega separati. Grazie alle capacità potenziate di Vega C, è stato pianificato il lancio contemporaneo degli ultimi due satelliti della costellazione.