Manovra, il testo torna in Commissione Bilancio: si va verso voto di fiducia il 24 dicembre

(Teleborsa) - Latorna in commissione Bilancio della Camera. È stato deciso su richiesta del deputato di Fratelli d'Italiaper consentire alla stessa Commissione di recepire i rilievi della. L'esame del testo riprenderà alle 17. Dovrebbero bastare due ore per espungere dal testo della legge di bilancio la norma che stanzia 450 milioni di euro per i Comuni, approvata senza coperture per errore nella notte fra martedì e mercoledì in commissione.Quindi il testo tornerà in Aula dove il governo porrà la, su cui la Camera voterà 24 ore dopo. Dovrebbe slittare quindi alla tarda mattinata diil voto finale per poi inviare il testo al Senato."Mi pare che tra mille difficoltà, anche di rodaggio, con giorni complessi per la legge di bilancio e nonostante tutto quello che si può e dovrà migliorare, si può dire che rispetto a chi auspicava e prefigurava la partenza della nostracome una catastrofe, tutto il racconto fatto contro di noi sta tornando indietro come un boomerang". È quanto avrebbe dichiarato secondo quanto riportano diversi media, la presidente di Fratelli d'Italia e presidente del Consiglio,ai suoi parlamentari durante lo scambio degli auguri.