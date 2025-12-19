Milano 16:37
Unione Europea, Fiducia consumatori in dicembre

Unione Europea, Fiducia consumatori in dicembre
Unione Europea, Fiducia consumatori in dicembre pari a -14,6 punti, in calo rispetto al precedente -14,2 punti (la previsione era -14 punti).

